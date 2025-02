Liberoquotidiano.it - Ecco per ché la sicurezza viene prima delle baruffe in Aula

Leggi su Liberoquotidiano.it

Caro direttore, al netto del vorticoso lancio di torte in faccia fatto in diretta tv durante il dibattito alla Camera e al Senato sul caso Almasri, c'è stato invece un non detto che costituisce il cuore di tutta la vicenda. Si tratta di un non detto da parte di tutta l'opposizione, con l'eccezione di Calenda e di Rosato, e di uno scarsamente detto da parte dei ministri e degli stessi esponenti della maggioranza per non complicare le cose sul piano diplomatico rispetto alla Libia. A suo tempo Berlusconi a Obama, Sarkozy e Napolitano, che lo pressavano per dar via libera all'intervento militare contro Gheddafi, rispose: «Se si progetta l'eliminazione di un dittatore che però con il bastone e con la carota controlla le decine di capibastone che a loro volta controllano quel Paese, mi si deve dire con quale governo democratico o con quale dittatore più affidabile lo si vuole sostituire».