Liberoquotidiano.it - "Ecco chi è Meloni per Trump". Insulto sessista, la vergogna di Giannini: contro il premier tutto è concesso

Un giorno di rottura, venerdì 7 febbraio. Una rottura tra Italia e Ue, con la mancata firma da parte del nostro governo della lettera di condanna agli Stati Uniti per le sanzioni inflitte alla Corte penale internazionale da Donalde dalla sua amministrazione. Una scelta che fa gridare allo scandalo la nostrana sinistra. E il meglio del peggio, tra paranoia e tentativi di fomentare il terrore, arriva come spesso accade da Massimo, la firma di Repubblica ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. Quando la conduttrice chiede aperché "anche oggi il governo ha attaccato i magistrati, sia italiani sia quelli della Cpi",che la penna rossa parte in quarta: "Perché è un modello autocratico, post-democratico, per come intendono la gestione del potere. È il comando, non il potere, e il comando presuppone l'insofferenza verso qualsiasi altro potere che possa esercitare unllo o un intralcio".