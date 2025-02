Ilnapolista.it - Ecclestone ha una figlia di 5 anni e una di 70. «Ho sempre fatto tutto solo per me stesso»

Bernieha 94, e secondo il Telegraph che l’ha intervistato “proietta ancora un’aura perfezionata durante i suoi 40da onnipotente boss della Formula Uno”.esprime la sua filosofia di vita così: “L’età è tutta nella mente. Quando ti alzi, pensa di avere 21”. Sono passati ottoda quando ha rinunciato alla sua F1. Nel 2020 è diventato padre a 89. Ha una, Ace, che compie cinquea luglio, lamaggiore Deborah compie 70quest’anno. In generale si dice egocentrico: “Qualunque cosa io facessi, la facevo per me”, dice. “Se qualcuno ne traeva beneficio, bene. Ma non è mai stata mia intenzione. Probabilmente vengo elogiato per un sacco di cose che non merito. Non lo cerco, però. Non spero che la gente mi fermi per strada. Se vogliono farlo, buon per loro”.