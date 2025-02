Nerdpool.it - EA Sports FC 25: Annunciati i roster del Team 2 Future Stars

EAFC 25entra nella sua seconda settimana con l’annuncio del2 dellee delle Icone. Questa selezione mette in evidenza le giovani stelle del calcio mondiale e le leggende che hanno lasciato il segno sin dagli esordi della loro carriera.Tra i talenti emergenti del2 figurano Bradley Barcola del Paris Saint-Germain, Amad Diallo del Manchester United, Mary Fowler del Manchester City e Linda Caicedo del Real Madrid, insieme ad altri tredici giocatori selezionati per il loro potenziale. Ogni aggiornamentoStar riflette ciò che questi atleti under 23 potrebbero diventare al massimo della loro carriera.Nel2 delle Iconetrovano posto campioni come Garrincha, Alan Shearer, Luís Figo, Alessandro Nesta e Rio Ferdinand, a celebrazione degli anni in cui hanno iniziato a scrivere la loro leggenda.