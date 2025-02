Sport.quotidiano.net - E-Work La maledizione infortuni continua

La "delle ginocchia"a colpire l’E-. Dopo la rottura del crociato della tedesca Reichter anche Parzenska ha subito lo stessoo, avvenuto martedì scorso durante il raduno della nazionale polacca che stava preparando le ultime due gare delle qualificazioni agli Europei del 2025 (la Polonia non ha più chance di qualificarsi dopo il ko di giovedì in Lituania). La pivot ha eseguito un brusco movimento e si è accasciata a terra, facendo subito pensare al peggio, come poi ha confermato il triste verdetto arrivato ieri. Nelle prossime ore la giocatrice si sottoporrà ad ulteriori esami e in settimana ritornerà in Italia. La stagione di Parzenska è dunque terminata ed è un durissimo colpo per l’E-che nel giro di due settimane si è ritrovata senza l’ala grande e la pivot titolare.