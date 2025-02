Movieplayer.it - E.T. l'Extra-Terrestre: Steven Spielberg e la battaglia contro la Universal per bloccare il sequel

In un recente ina New York, il regista ricorda di quando, dopo l'uscita del film, ha dovuto combatterelaperil. E.T. torna sulla Terra per salvare Elliott, ora adulto, da una malattia misteriosa che solo la sua specie può curare, portandolo in un viaggio cosmico verso il suo pianeta. Elliott, diventato scienziato della NASA, riceve un segnale dallo spazio: è E.T., in pericolo. Con un team ristretto, parte per un'avventura interstellare per salvarlo. La figlia di Elliott scopre una traccia genetica aliena nel suo DNA, ereditata dal legame con E.T., e sviluppa poteri straordinari che la rendono il bersaglio di un'organizzazione segreta. Elliott, tormentato da strani incubi, scopre che qualcosa è tornato con E.T. anni fa. Un'entità aliena oscura si .