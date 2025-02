È più facile trovare un esorcista grazie all’idea del vescovo di Como | il primo call center per combattere il demonio

Leggi su Open.online

Unperile le sue possessioni. È l’idea diventata reale del cardinale Oscar Cantoni,di, per «esortare i fedeli a intensificare la vita cristiana». Chiamando il numero dedicato, attivo da alcuni giorni e presente in prima pagina sul sito diocesano, è possibile interagire con un assistente vocale automatico che richiede nome, cognome e paese di provenienza per «consultare un ausiliare dell’». A questo punto – solo dopo aver specificato che qualunque dato personale sarà trattato nel pieno rispetto della privacy – la voce invita a stare attenti al cellulare nei giorni successivi: «Un operatore richiamerà dopo 48 ore». A questo punto il fedele sarà contattato e indirizzato verso l’ausiliare dell’per un colloquio, per poi avere un faccia a faccia con l’