Ilfattoquotidiano.it - È morto Tony Roberts, addio alla spalla di Woody Allen e star in film come “Io e Annie” e “Provaci ancora, Sam”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a 85 anni. Lo fa sapere la figlia Nicole Burley al New York Times.si è spento nella sua casa di Manhattan per complicazioni dovute a un tumore ai polmoni. Attore a proprio agio sia in opere teatrali che in musical, ha recitato in diversidi, spesso nei panni della sua sp.La lunga carriera diha incrociato più volte il cammino di. Il loro primo incontro nel 1966 per la commedia “Don’t Drink the Water”. Nel 1969-70 ha recitato in “, Sam” commedia scritta e interpretata da, e i due ripresero i loro ruoli per la versione cinematografica del 1972 diretta da Herbert Ross. Spessoha interpretato personaggi sicuri di sé in contrapposizione al magro e nevrotico: è questo il caso di pellicole“Io e“.