È morto il figlio del cuoco italiano Andrea Minguzzi, aveva 14 anni: accoltellato a Istanbul

Mattia Ahmet, il14enne dele della violoncellista turca Akincilar. L’adolescente era statomente si trovava in un mercato di strada. Il giovane era stato ricoverato in terapia intensiva il 24 gennaio.Mattia Ahmetera stato colpito con un calcio dopo essere caduto a terra in seguito alle coltellate da un altro 16enne, complice dell’aggressione armata. I due assalitori sono stati arrestati dopo un primo tentativo di fuga. Secondo il principale quotidiano turco, Hurriyet.com, è stata registrata la morte cerebrale del 14enne dopo un ricovero durato più di 10 giorni.Secondo quanto riportato dal quotidiano turco, che per primo ha dato la notizia, ildisi trovava al mercato con alcuni amici per acquistare una dell’attrezzatura da pattinaggio.