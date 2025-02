Anteprima24.it - ‘E io lasso ‘a casa mia’, successo alla Solot per lo spettacolo dell’Ensemble Heliopolis

Tempo di lettura: 2 minutiMalinconico ed allo stesso tempo divertente, questa è la cifra stilistica prescelta da Gennaro Del Piano per lo‘E io‘amia‘, messo in scena dall’Ensembleal Mulino Pacifico di Benevento per la stagione teatrale della Compagnia Stabile.Il tema è quello sempre attuale dell’emigrazione, affrontato attraverso la rievocazione del grande esodo di fine ‘800 – inizio ‘900 durante il quale milioni di persone si recarono a cercare fortuna in America; un espediente narrativo che conduce con evidenza all’attualità del fenomeno, con il chiaro intento di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di una maggiore empatia nei confronti dei migranti di ogni epoca e di ogni Paese.I presenti hanno assistito ad unoben congegnato e ripartito in due fasi distinte: quella iniziale, in cui prevale la malinconia della partenza verso l’ignoto e il relativo carico di sofferenze; e quella successiva, in cui i tentativi di integrazione e il confronto con la cultura americana generano una serie di spassosissime canzoni che hanno molto divertito il pubblico.