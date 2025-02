Lanazione.it - È allarme per il gioco d’azzardo. In un anno divorati 4mila euro a testa

Il dato era già emerso e ora si conferma con tutte le sue pericolose implicazioni. Calenzano continua a vantare il poco invidiabile record di spesa per quanto riguarda il, guadagnando il primo posto nell’area della provincia fiorentina: in media ogni residente spende, infatti, più dil’per slot machine e per tentare la fortuna per altri giochi. Cifra decisamente alta visto che in Italia la media è di 1300pro capite per la stessa destinazione, con una preoccupante crescita per i giovani: nel 2022 i ragazzi che hgiocato almeno una volta sono stati infatti circa un milione e 300mila. Dato preoccupante anche perché il trend prosegue con la maggiore età: circa 20 milioni di italiani fra i 18 e gli 84 anni hgiocato, sempre nel 2022, anche magari una sola o poche volte.