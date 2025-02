Sport.quotidiano.net - È allarme influenza. Fermi cinque granata

Leggi su Sport.quotidiano.net

È stata una settimana complicata dai classici malanni di stagione quella vissuta dalla Reggiana che si è dovuta destreggiare tra febbre ed, coinvolgendo anche alcuni ragazzi della Primavera per tenere alto il livello degli allenamenti. Ieri sono rimastiStulac, Portanova (foto), Kumi, Libutti e Reinhart, mentre Vido si è allenato a parte. La speranza è che iti riescano a recuperare per il derby di domani. Viali conta di recuperarli almeno per la panchina e spera che il contagio non si diffonda ad altri elementi della squadra. Nel frattempo salgono a quota 2457 i biglietti venduti, di cui 1736 per il settore ospiti, che avranno tempo solo fino alle 19 di oggi per finalizzare l’acquisto (i tagliandi potranno essere presi esclusivamente dai residenti nella provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).