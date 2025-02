Sport.quotidiano.net - Dukes, serve l’impresa contro la Fides

Sfida di cartello, il derby aretino, nella quarta di ritorno del campionato toscano di Serie C maschile di pallacanestro. Alle 18.30 odierne, sul parquet del palasport di Sansepolcro, arriva la corazzataMontevarchi, grande protagonista di una stagione che la vede finora veleggiare a punteggio pieno in classifica, con 16 vittorie su altrettante gare disputate. Un percorso netto, così come netta nel punteggio (86-56) è stata l’affermazione nella sfida dell’andata in Valdarno. La formazione locale della Romolini ImmobiliareBasket cercherà pertanto di fare il possibile per spezzare la lunga serie avversaria, per quantosi prospetti alquanto ardua, vista la caratura dei gialloverdi di coach Riccardo Paludi, che possono contare sull’esperienza di Francesco Quaglia, centro con trascorsi nella massima serie (Virtus e Fortitudo Bologna, ma anche Cantù) e sulla prolificità dell’ala Lorenzo Neri e della guardia Alberto Caponi.