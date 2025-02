Sport.quotidiano.net - Due giorni d’arrampicata. A Prato la Coppa Italia

Si terrà aper il settimo anno consecutivo la2025, specialità Boulder, di arrampicata sportiva. L’appuntamento si tiene oggi e domani al Crazy Center di via Bisenzio a San Martino. A promuovere quella che è la prima tappa della manifestazione sono lo stesso Crazy Center e la federazione Fasi. Laprevede le categorie sia maschile che femminile. La disciplina Boulder è quella più spettacolare, dove ci si arrampica su strutture artificiali indoor. La competizione parte questa mattina alle 9.45 con le qualifiche femminili. Alle 15.30 sono invece in programma quelle maschili. A sfidarsi saranno oltre 170 atleti che si contenderanno i 24 posti in palio della semifinale, in programma domani dalle 10. In sei, infine, passeranno alla finalissima di domani pomeriggio, con inizio alle 16.