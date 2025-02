Ilgiorno.it - Due escursionisti dispersi sulla Grignetta, tra nevicate e forti raffiche di vento: le ricerche del Soccorso alpino

Piani dei Resinelli (Lecco), 8 febbraio 2025 –in corso in provincia di Lecco. A partire dal pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio, i tecnici della Stazione di Lecco del, XIX Delegazione Lariana, sono impegnati nella ricerca di due persone nella zona della. L’allarme è scattato a seguito del mancato rientro di duein quota Quattro squadre stanno operando in queste ore e con condizioni meteorologiche avverse: come preannunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, sul territorio lombardo sono arrivate delle intense. Non solo, in quota, ci sono anchedi. Elementi che rendono particolarmente complesse le. Soccorritori in azione Stando a quanto riferito due squadre del CNSAS - Corpo nazionalee speleologico sono arrivate in vetta, seguite da altre due squadre al lavoro per vagliare i canali.