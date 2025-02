Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, ATP Rotterdam 2025: orario semifinale e streaming

Leggi su Oasport.it

La secondadel torneo di doppio dell’ATP 500 di, in programma sabato 8 febbraio, vedrà scendere in campo Simoneed Andrea, accreditati della terza testa di serie, ed i britannici Juliane Lloyd.La sfida si giocherà sul Centre Court e sarà la quarta del programma, che si aprirà alle ore 13.00, ma il match che precede quello tra gli azzurri ed i britannici si disputerà in ogni caso non prima delle ore 19.30: non ci sono precedenti tra le due coppie.La sfida traed i britannici, del torneo ATP 500 di, non verrà trasmessa in diretta tv, mentre la direttaverrà assicurata da Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.ATP, Simoneed Andreaapprodano inin doppio!CALENDARIO ATPSabato 8 febbraio – Centre CourtDalle ore 13.