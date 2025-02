Sport.quotidiano.net - Dove vedere e formazioni di Empoli-Milan: esordio Joao Felix parte dal 1'. Abraham favorito su Gimenez

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 febbraio 2024 – Archiviata la convincente vittoria di Coppa Italia contro la Roma, valsa l’accesso in semifinale di Coppa Italia, ildi Sergio Conceiçao riprende il suo cammino in campionato dalla “Computer Gross Arena – Stadio Carlo Castellani”quest’oggi alle 18 (diretta televisiva e streaming-app su DAZN) affronterà l’padrone di casa che sta attraversando un periodo di flessione. I toscani hanno infatti vinto soltanto in una delle ultime dodici partite disputate (quella ottenuta per 4-1 contro il Verona l’8 dicembre scorso), rimediando nelle restanti gare sette sconfitte e quattro pareggi. Anche il computo dei precedenti non sorride di certo ai biancoblù, che hanno perso in 22 delle 38 gare disputate contro il, a fronte delle sole 4 vittore rimediate (in casa l’si è imposto in un'unica occasione in 18 partite) e degli 11 pareggi.