Oasport.it - Dove vedere Conegliano-Novara oggi in tv, Coppa Italia volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

sabato 8 febbraio (ore 15.30) si giocadelladi. Si apre il fine settimana che assegna il trofeo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna), subito spazio a una grande classica della pallavolo tricolore: si fronteggiano la prima e la quarta forza della Serie A al termine del girone d’andata, la cui classifica ha determinato il tabellone di questa competizione.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 15.30si presenterà all’appuntamento da grande favorita, è imbattuta in stagione e punta a difendere il titolo conquistato nella passata annata agonistica. Le Campionesse d’, d’Europa e del mondo andranno a caccia del sesto sigillo consecutivo e del settimo trionfo nella propria storia, mentreproverà a fare il grande sgambetto per poi giocarsi l’atto conclusivo e inseguire la quarta affermazione (l’ultima risale al 2019).