Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, il futuro resta in bilico: con questo scenario sarebbe addio praticamente certo! Le ultime

Douglas Luiz Juve, il futuro resta in bilico: secondo quanto riportato da Tuttosport con questo scenario sarebbe addio praticamente certo! Le ultime

L'edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del mercato Juve facendo particolare attenzione alla situazione relativa a Douglas Luiz, centrocampista arrivato la scorsa estate dall'Aston Villa ma che sta faticando a imporsi.

Stando a quanto si apprende nel caso in cui ai bianconeri mancassero le entrate Champions (che il club vuole in ogni modo evitare) il brasiliano potrebbe essere sacrificato in quanto uno dei giocatori che possono portare maggiore liquidità tra gli elementi presenti in rosa. Sulle sue tracce c'è sempre il Manchester United.