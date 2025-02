Oasport.it - Doualla divampante, Inzoli da record, Vidal in spolvero: l’Italia ammira i giovani gioielli dell’atletica

Leggi su Oasport.it

Il futurotricolore si è messo in mostra nella prima giornata dei Campionati Italiani Indoor riservati alla categoria allievi, andata in scena al PalaCasali di Ancona. La copertina è stata presa dall’attesissima Kelly, che ha corso i 60 metri in 7.19: quattro centesimi di miglioramento sul già suoeuropeo under 18 eitaliano under 20.La 15enne lombarda si è fermata a un solo centesimo daldel mondo per minorenni (per un paio di ore, poi la 17enne Lisa Raye e la 13enne Melanie Doggett si sono scatenate rispettivamente con 7.13 e 7.17 a New York). L’allieva di Walter Monti è balzata al secondo posto delle liste italiane assolute, ora davanti a lei c’è soltanto Zaynab Dosso (7.02).Danieleha lasciato per l’occasione il salto in lungo (bronzo europeo under 18) e si è cimentato sui 60 metri, eguagliando il primato nazionale di 6.