Dostoevskij a Binario Nova. Le notti bianche in scena

è tempo di prosa: oggi alle 21 in“Le”, produzione Mtm che rilegge il classico di Fëdor. Domani l’appuntamento è per i più piccoli con “Il brutto anatroccolo”, produzione Dedalus Teatro dedicata alla favola di Hans Christian Andersen. Il primo è uno spettacolo che esplora i delicati disequilibri dell’intimità con disperata e violenta tenerezza. Il sognatore è un fantasma che si aggira nelle vite degli altri, prende spunti dalla realtà per trasformarla, crea e disfa storie nella sua testa. Perso nei suoi viaggi mentali, spesso si dimentica del mondo reale. La solitudine è il motore della sua immaginazione: lo porta a vagare di notte, cercando incontri che possano nutrire la sua fantasia. Vive così intensamente le sue allucinazioni da non riuscire ad aprirsi agli altri.