Dorothea Lange" a Perugia e gli altri eventi da non perdere

La mostra aDorothea Lange è il racconto di momenti cruciali della storia degli Stati Uniti tra gli anni Trenta e Quaranta in 130 immagini in bianco e nero. La fotografa viaggiò documentando per la Farm Security Administration l’estrema povertà delle aree rurali, un modo di offrire sostegno alle politiche di riforma sociale e politica del presidente Roosevelt. Sheida Soleimani premiata tra igiovani fotografi dal MAST di Bologna X Leggi anche › “FOG Performing Arts Festival” a Milano e glida nonA Milano si tiene, dal 14 al 16 febbraio, il Boreali Nordic Festival 2025, evento dedicato alla cultura del Nord Europa con appuntamenti che saziano dalla letteratura al cinema alla fotografia.