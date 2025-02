Calciomercato.it - Doppio rosso e caos totale, poi Leao-Gimenez: il Milan passa ad Empoli

Leggi su Calciomercato.it

Grazie ai sigilli dei due attaccanti ineri trovano una vittoria dal peso specifico non indifferenteIlnon sbaglia e grazie ai gol di Rafabatte l’, trovando un successo molto importante per classifica e motivazioni., poi: ilad(LaPresse) – Calciomercato.itIl match inizia subito col botto. Dopo le timide protestenere per un contatto in area di rigore su Abraham – che però allarga tanto la gamba sinistra per cercare il contatto – la sfida si infiamma all’ottavo minuto di gioco. Cacace entra in ritardo su Walker, Pairetto però non ravvisa gli estremi per una sanzione disciplinare. Nel complesso, nel corso del primo tempo ilprova a fare la partita, ma senza trovare l’imbucata giusta per far saltare il banco.