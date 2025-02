Calciomercato.it - Dopo lo sfogo l’addio: Fabregas lascia la panchina

Ieri il tecnico spagnolo era furibondo contro il Var per la scelta di non assegnare rigore per fallo di mano di Gatti, nel frattempo si accendono le voci di mercatoIl match di ieri sera tra Como e Juventus ha evidenziato un trend che nelle ultime partite era sembrato già abbastanza chiaro. I padroni di casa esprimono senza dubbio un calcio propositivo, creano tante occasioni ma non riescono a concretizzare. E pagano anche un po’ di sfortuna in diverse occasioni, come appunto la partita contro la squadra di Motta decisa dal rigore di Kolo Muani nel finale per l’uscita un po’ spericolata di Butez.Cesc(LaPresse) – calciomercato.itPochi minuti prima c’era stato invece l’episodio molto discusso in area della Juventus col tocco di mano di Gatti giudicato non punibile dall’arbitro e soprattutto dal Var, contro cui si è poi scagliato lo stessonel postpartita a ‘Sky Sport’: “Non c’è un’interpretazione, è un rigore chiarissimo.