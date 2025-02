Lanazione.it - Dopo il cioccolato militare, entra in commercio il caffè dell’Esercito

Firenze, 8 febbraio 2025 – C’è uncon le stellette. E’ stato presentato a Pitti Taste, Gran Corpo, il nuovo brandItaliano che ha presentato i prodotti alimentari con uno stand della licenziataria Fonderia del Cacao. Oltre alsono stati riproposti anche alcuni alimenti della tradizione alimentare che hanno segnato la storia del vettovagliamentoe che sono disponibili in. Sotto il segno della stelletta, simbolo dell’appartenenza alle Forze Armate, non potevano mancare a questa edizione i prodotti a marchio Esercito, come ildell'Esercito che dal 1937 è parte integrante della "Razione K" utilizzata dai militari in attività operative. Quest’anno è stato presentato al pubblico appunto anche ila marchio Esercito "Gran Corpo" frutto della collaborazione con la storica azienda di torrefazione DL, attiva dal 1961 a Cambiano, che farà rivivere la tradizione di un prodotto che ha segnato la storia del mondoe che rappresenta l’autenticità delle eccellenze italiane.