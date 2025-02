.com - Doping, presidente Wada: “Swiatek-Sinner? Situazioni imparagonabili”

(Adnkronos) – Witold Banka,della, è tornato a parlare di Jannike del caso. In particolare, il numero uno dell’Agenzia Mondiale Antiha commentato il mancato ricorso contro la polacca Iga, attuale numero 2 al mondo e sua connazionale, precisando come non ci sia stato un trattamento differente rispetto al campione azzurro. Ildellaha parlato al sito polacco Rz in questi termini: “? Si tratta di due casi completamente diversi, che non possono essere paragonati. Sia le sostanze che le circostanze sono diverse”. Banka ha poi aggiunto: “Abbiamo preso entrambe le decisioni dopo aver chiesto il parere di un esperto esterno. La procedura da parte nostra è stata la stessa di qualsiasi altro caso disciplinare”. Sulla questione(positiva alla trimetazidina), lasi era pronunciata con un comunicato, spiegando di aver richiesto un parere a un consulente legale esterno “che ha ritenuto che la spiegazione della contaminazione dell’atleta fosse ben dimostrata, che la decisione dell’Itia (la sospensione di un mese, ndr) fosse conforme al Codice mondiale antie che non ci fossero basi ragionevoli per appellarsi”.