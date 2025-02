Lanazione.it - Donna trovata morta in casa. Il convivente si lancia dalla finestra

Rufina (Firenze), 8 febbraio 2025 – Tragedia a Rufina. Unaè statain, mentre il compagno si ètoed è adesso grave in ospedale a Careggi. Si tratterebbe di un caso di omicidio e tentato suicidio. E’ accaduto all’alba in via Cesare Pavese. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Per lanon c’era più niente da fare quando il personale sanitario è arrivato nell’abitazione.