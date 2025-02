Firenzetoday.it - Donna trovata morta, il convivente si è buttato dalla finestra

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUnaè stataquesta mattina, sabato 8 febbraio, nella sua abitazione, in via Cesare Pavese, a Rufina. I primi ad intervenire sono stati i soccorritori del 118, che hanno poi allertato i carabinieri.Il