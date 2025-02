Agi.it - Donna scomparsa a Milano, il fidanzato confessa: "L'ho uccisa"

AGI - Pablo Gonzalez Rivas hato di aver ucciso la fidanzata Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. L'ammissione del 48enne salvadoregno è arrivata nell'udienza di convalida del fermo per omicidio pluriaggravato dellail 24 gennaio scorso. "L'ho, ma non volevo", il senso della sua dichiarazione resa alla gip Anna Calabi chiamata a convalidare il provvedimento e applicare una misura cautelare nei confronti dell'uomo. La decisione sarà depositata domani. Il 48enne salvadoregno, incensurato, ha anche ammesso - come emerge dall'analisi dei filmati di telecamera di sicurezza condominiale contenuta nel decreto di fermo - di aver portato via il corpo di Nataly dall'appartamento dentro un borsone da palestra poi caricato sui sedili posteriori della sua Fiat Punto. Al giudice, inoltre, non ha saputo indicare con esattezza il punto nella zona di Cassano d'Adda, in provincia di, dove si sarebbe disfatto del corpo della fidanzata