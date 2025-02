Tarantinitime.it - Donazione di sangue, Polizia di Stato in prima linea, Siap: “Unisciti e salva vite”

Tarantini Time QuotidianoLadi, da anni è impegnata su tutto il territorio nazionale per l’iniziativa volta a sensibilizzare il cittadino alladel. Lo fa anche nelle scuole. Il S.I.A.P., sindacato italiano autonomodi, presente anche nel sociale, fa sapere che collaborerà con la federazione italiana associazione donatori di-FIDAS- a promuovere tale iniziativa. Nell’ occasione il segretario del sindacato diPasquale Antonazzo ricorda attraverso uno slogan : ” donare ilè un atto di solidarietà.”. Pertanto sensibilizza allastraordinaria didel 18 febbraio dalle ore 8 alle ore 12 presso la questura di Taranto sita in Via Palatucci . Il dirigente sindacale conclude: “diffondere la cultura della solidarietà sul territorio” è un obiettivo del sindacato che mi onoro di rappresentare.