Quotidiano.net - Donald Trump sfida gli organismi globali. “Ora ha nel mirino le Nazioni Unite”

Roma, 8 febbraio 2025 – La Corte penale internazionale non è stata la prima e non sarà l’ultima istituzione globale ad essere picconata da. Il presidente degli Stati Uniti va alla caccia grossa, “mira alle stesse, che in queste ore sono insorte contro la sua decisione di comminare sanzioni individuali contro i funzionari del Tribunale penale dell’Aja”. Se questa strategia si tradurrà in un’uscita degli Usa anche dall’Onu, sulla falsariga di quanto già deciso a proposito dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Consiglio per i diritti umani, “è ancora presto per dirlo – spiega Edoardo Greppi, docente di Diritto internazionale umanitario all’Università di Torino –. Tuttavia un aspetto è chiaro:sta facendo di tutto per delegittimare le organizzazioni internazionali e il multilateralismo”.