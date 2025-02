Oasport.it - Dominik Paris fiducioso: “Di giorno in giorno va sempre meglio, penso di aver trovato una soluzione…”

Leggi su Oasport.it

Dopofatto intravedere un ottimo potenziale nel supergigante di ieri (chiuso in settima piazza a soli 16 centesimi dal podio), buttando via una possibile medaglia nella parte alta della pista,si conferma competitivo sulle nevi austriache di Saalbach e firma il quinto tempo nell’ultima prova cronometrata in vista della discesa libera dei Campionati Mondiali di sci alpino 2025.“Diinva. Ho fatto un po’ di fatica all’inizio ad adattarmi alla pista, ma ho progressivamente capito come interpretarla. La gara di ieri è già stato un buon segnale perché a parte il tratto iniziale sono riuscito a fare bene“, il commento del 35enne altoatesino al termine del terzo training ufficiale di discesa (fonte: FISI).“Oggi mi sono concentrato proprio in alto e credo diuna buona soluzione.