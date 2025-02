Oasport.it - Dominik Paris cresce nell’ultima prova della discesa dei Mondiali, svetta a sorpresa Felix Monsen

Lo svedeseha chiuso con il miglior tempo la terza, ed ultima,valevole per i Campionati2025 di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm (Austria). Sulla pista denominata “Zwölfer”, baciata ancora una volta dal sole e condizioni perfette a livello meteo, abbiamo assistito all’ultimo allenamento in vistagara di domani (ore 11.30) con alcuni protagonisti che hanno preferito riposare e non presentarsi al cancelletto di partenza (come il dominatore del superG, Marco Odermatt), mentre altri hanno cercato di evitare ogni rischio, infine buoni riscontri per gli azzurri.(partito con il pettorale n° 33) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:41.36 con ben 33 centesimi di vantaggio sullo svizzero Alexis Monney che precede di un decimo l’austriaco Vincent Kriechmayr, che sta tornando in buone condizioni di forma, mentre al quarto posto troviamo il suo connazionale Daniel Hemetsberger con un distacco di 64 centesimi.