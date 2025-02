Bubinoblog - DOMENICA IN SANREMO: TUTTI DA MARA VENIER TRA FESTIVAL, SCOOP, CANZONI E GOSSIP

9 febbraio, in diretta dalle 14:00 alle 17:10 su Rai1, va in onda la ventiduesima puntata diIn, condotta da. Ampio spazio aldi.La puntata del salotto disi apre con un omaggio alla gloriosa storia della kermesse musicale più amata d’Italia, ospitando alcuni dei protagonisti che regaleranno al pubblico anche i loro successi sanremesi.Nello studio diIn sono attesi Fausto Leali, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, Tiziana Rivale, Memo Remigi, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Marco Armani e Alberto Bertoli.In studio anche Alba Parietti, mentre il Direttore di Vanity Fair Europa, Simone Marchetti, in collegamento presenta in anteprima il video “portfolio” dedicato ai 29 cantanti in gara aldi2025.