Ilrestodelcarlino.it - Dogane, declassamento smentito. Ma de Pascale e Priolo insistono: "Riclassificazione ingiustificata"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono decisamente accesi i riflettori sull’affaire Dogana di Ravenna e il suo possibile – o potenziale –. Tutte le forze politiche e territoriali si sono impegnate sin da subito per chiedere gli opportuni chiarimenti al Governo centrale. A Roma la parlamentare ravennate del Pd, Ouidad Bakkali, e in particolar modo in Regione, il presidente Michele Dee Irene, assessore regionale alle Infrastrutture: "Non possiamo ritenerci soddisfatti – dicono gli stessi De– riclassificare l’Ufficio dellein terza fascia è una sceltache, invece di supportare il rilancio infrastrutturale e logistico del porto di Ravenna, rischia di penalizzare un’infrastruttura centrale per il commercio nazionale e internazionale proprio nel momento in cui è oggetto di importanti investimenti per il suo potenziamento".