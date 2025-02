Lanazione.it - Divieto di avvicinamento violato. I carabinieri arrestano un 43enne

Leggi su Lanazione.it

NARNI - Ihanno arrestato un, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Terni per reiterate violazioni della misura deldialla moglie, ai figli e al suocero. Due settimane fa, dopo alcuni interventi nell’abitazione della coppia per liti familiari, iavevano avviato un’indagine: ne era emerso un quadro di maltrattamenti di cui la donna era vittima da alcune settimane, soprattutto quando il marito era in preda ai fumi dell’alcol, inaspritosi ulteriormente dopo che lei aveva manifestato l’intenzione di separarsi, lasciando casa e trasferendosi dal padre. Da quel momento, infatti, l’uomo aveva iniziato a chiamarla continuamente, a pedinarla, facendosi spesso trovare vicino al luogo di lavoro della moglie.