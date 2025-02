Ilrestodelcarlino.it - Disperato vuole gettarsi dal sesto piano, il carabiniere lo salva: “Resta con me al telefono”

Falconara Marittima (Ancona), 8 febbraio 2025 - "Parliamo, per favore:alcon me. Voglio aiutarti, voglio cercare di farti superare questo momento": sono solo alcune delle parole usate da unalcon un uomo in difficoltà che minacciava di suicidarsi lasciandosi cadere nel vuoto dal 6°della propria abitazione. A dare l'allarme i vicini. Intervento decisivo dei carabinieri Il 30enne, di origini straniere, è statoto dopo lunga conversazione con un operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Ancona. Il militare è riuscito a far desistere l’uomo entrando in sintonia con lui dopo una conversazione durata 50 minuti. Il fatto è accaduto ieri, nella tarda serata, a Falconara Marittima: l'uomo è stato soccorso dai militari e dal personale del 118.