Direttrice trasferita Interrogazione di Iv sull’addio di Tuoni

"Perché non è stato rinnovato l’incarico alladel carcere di Sollicciano, Antonella? Quando il ministro Nordio prevede di colmare il vuoto per garantire una direzione stabile e iniziative di reinserimento sociale?". Sono le domande poste dai deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi in un’al ministro della Giustizia. "Lasarànella direzione del carcere di Arezzo, che conta circa 45 detenuti, mentre una struttura chiave del sistema penitenziario toscano come il carcere di Sollicciano viene lasciata senza un direttore titolare. Parliamo - spiegano - di una struttura fatiscente che non consente condizioni dignitose di detenzione e di lavoro per chi vi opera e che avrebbe bisogno di una pianificazione di seri lavori infrastrutturali".