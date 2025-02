Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Atalanta 0-4: comincia il secondo tempo – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti e i nerazzurri di Gasperini inrealeL’è di scena sul campo delnel primo anticipo del sabato valido per la 24esima giornata del campionato diA, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 24 punti in favore dei bergamaschi che saràdall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.Gasperini e, sullo sfondo, Zanetti (LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla cocente eliminazione in Coppa Italia ad opera del Bologna, che ha fatto seguito al pareggio (sempre in casa) contro il Torino, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono tornare subito al successo. Tre punti necessari a blindare il terzo posto in classifica e presentarsi carichi alla partita di andata dei sedicesimi di finale di Champions League contro il Club Brugge.