Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Milan 0-0: Joao Felix vicino al gol – LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La sfida tra toscani e rossoneri mette in palio punti importanti per la salvezza e per l’EuropaAperitivo con la big nel palinsesto della ventiquattresima giornata di sabato 8 novembre. Galvanizzato dalla vittoria contro la Roma e dal raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia, ilfa visita all’e va a caccia di un successo in campionato che gli consentirebbe di rispondere alla Juventus e di non perdere terreno dal treno Champions League.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itReduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, la squadra allenata da Sergio Conceiçao è stata una delle regine del calciomercato di gennaio e l’ambiente rossonero ha una voglia matta di vedere all’opera i nuovo innesti, dopo aver già assaporato l’assist di Santiago Gimenez e il gol con lo scavetto dicontro i giallorossi.