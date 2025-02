Calciomercato.it - DIRETTA | Napoli-Udinese, la conferenza di Conte: seguila live

Latestuale dellastampa dell’allenatore azzurro tra mercato e campionato:su Calciomercato.itIlora è ufficialmente la squadra da battere e l’Inter deve rincorrere. Il recupero del match dell’Artemio Franchi ha visto una clamorosa sconfitta per la formazione di Inzaghi, che si ritrova alle spalle degli azzurri.Antonio(Calciomercato.it)Antoniosi presenta instampa con la consapevolezza di star scrivendo una pagina importante del club partenopeo, alla sua prima stagione a, ottenendo risultati pazzeschi. C’è rammarico per il mercato e per la perdita di Kvaratskhelia a campionato in corso, ma questo non è altro che uno stimolo in più per fare meglio e dimostrare di poter vincere anche senza il georgiano.Segui intestuale le parole del mister alla vigilia di, match in programma alle ore 20:45 di domenica 9 febbraio: lainizierà alle ore 14:30 da Castel Volturno.