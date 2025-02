Dayitalianews.com - Dimentica la borsa con laptop e gli appunti sul bus: l’appello social di Iris: “Aiutatemi a ritrovarla, martedì ho un esame”… Gli oggetti sono stati smarriti a Roma

Un semplice momento di distrazione si è trasformato in un grande problema per, una studentessa dell’UniversitàTre che ieri sera, poco dopo le 20:00, hato la suaa bordo del bus 128 mentre scendeva in fretta a via della Magliana. Solo una volta sul marciapiede, ha realizzato che il suo zaino – contenente un vecchio PC con la tesi, un bloc-notes pieno die un libro – era rimasto a bordo dell’autobus, che nel frattempo era già ripartito.Il valore affettivo e accademico degliPer qualcuno potrebbe sembrare solo un banale smarrimento, ma perquel materiale rappresenta mesi di studio e sacrifici. Non solo, la giovane è anche madre di una bambina di tre anni e si divide tra lavoro e università, cercando di completare il suo percorso di studi nel miglior modo possibile.