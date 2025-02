Inter-news.it - Dimarco assente nell’allenamento odierno! Inter-Fiorentina a rischio?

durante l’allenamentodell’in vista della sfida di campionato contro la, lunedì. Ecco le ultime riguardo le sue condizioni, secondo quanto riportato da Sky Sport.A LAVORO – L’di Simone Inzaghi si prepara per la sfida contro la, in programma lunedì 10 febbraio alle 20:45 a San Siro, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita giovedì scorso al Franchi nel match di recupero, i nerazzurri vogliono riscattarsi immediatamente davanti al proprio pubblico., il gruppo si è ritrovato compatto e determinato a lasciarsi alle spalle il passo falso di Firenze, ma tra i presenti mancava ancora Federico. L’esterno non ha preso parte alla sessione a causa di uno stato influenzale che lo tiene ai box da qualche giorno.