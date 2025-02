Sport.quotidiano.net - Dietrofront Ternana, Abate resta in panchina. Decisivo il summit nella notte con la squadra

Leggi su Sport.quotidiano.net

Atmosfera serena e volti sorridenti nel "day after". In vista della sfida con l’Arezzo (lunedì al "Liberati" ore 20.30) i rossoverdi si sono allenati all’antistadio a porte aperte, davanti a un buon numero di tifosi che hanno applaudito il tecnico Ignazioe i calciatori al momento dell’ingresso. Al "cerchio" che ha preceduto la seduta ha preso parte anche Carlo Mammarella. Quanto accaduto tra giovedì e venerdì ha del resto ribadito la poderosa coesione che ha sempre caratterizzato il rapporto tra calciatori, tecnico e diesse. E’ stata una folle serata-di mezzo inverno che entra di diritto tra le pagine più incredibili della storia della, che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori, con ovvio risalto anche a livello nazionale.è passato in poche ore da un incomprensibile esonero (erano già stati annunciati per ieri mattina l’arrivo e la conferenza di presentazione di Fabio Liverani) alla conferma fortemente voluta dalla