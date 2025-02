Laverita.info - Dietro la facciata degli aiuti ai poveri un sistema di soldi e potere pro dem

L’assalto all’agenzia «umanitaria» Usaid è dipinto come un attentato alla beneficenza. Invece, l’organizzazione è un veicolo complesso, usato per mantenere salda la supremazia Usa. Per Donald Trump, solo a favore della sinistra.