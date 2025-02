Dayitalianews.com - Dichiarata la “morte cerebrale” del figlio 14enne dello chef Andrea Minguzzi: colpito da 5 coltellate da un minorenne mentre faceva shopping

Leggi su Dayitalianews.com

È statala “” di Mattia Ahmetitalianoe della violoncellista Yasemin Akincilar, aggredito da due minorenni in un mercato di Istanbul, in Turchia.L’aggressione gratuita con 5aldiL’aggressione risale allo scorso 24 gennaio, quando Mattia Ahmet in compagnia di due amici era andato in un mercato per acquistare vestiti e delle protezioni per praticare lo skateboard. Come riferito da alcuni media locali, secondo le testimonianze dei presenti, ilsarebbe stato urtato da un 15enne, che gli avrebbe detto: “Sei bellissimo”. Mattia avrebbe semplicemente detto: “Scusami bro”, proseguendo nelloconvinto che la cosa era finita lì. Invece il 15enne, col volto coperto da un cappuccio, senza un motivo lo avrebbe aggredito improvvisamente con 5dicendo: “Non sono tuo bro”.