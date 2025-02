Spazionapoli.it - Di Natale spiazza: “Napoli? Vi dico perché non ci ho mai giocato”, poi la rivelazione sullo Scudetto

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio– Antonio Di, ex calciatore, ha lanciato un messaggio alprima della sfida contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. Ilsi appresta a sfidare l’Udinese nel prossimo match di Serie A. La partita è in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. A tal proposito, però, Antonio Diha voluto lanciare un messaggio proprio agli azzurri. L’exre ha vestito la maglia dell’Udinese, ma è da sempre molto legato alla sua terra d’origine.Diannuncia: “Anon mi hanno mai voluto”Antonio Di, exre, è entrato nella storia del calcio e in modo particolare della Serie A a suon di gol e ottime giocate. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Empoli e Udinese, ma sopratutto in Friuli è ricordato come una vera e propria bandiera.