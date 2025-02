Terzotemponapoli.com - Di Natale: “Sono tanto tifoso, e a Napoli c’erano i miei fratelli”

Antonio Di, ex attaccante e capitano dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. L’ex attaccante di Castellammare di Stabia, ma che non ha mai indossato la casacca azzurra, ha parlato della sua fede azzurra. Lui, leggenda dell’Udinese, che non ha mai voluto lasciare il Friuli anche a fronte di offerte davvero clamorose di alcune big.Di: la leggenda – cheleggenda non è – narra che Totò non amasse giocare contro ilal San Paolo. Qualche trasferta in effetti la evitò.Così l’ex attaccante dell’Udinese: “Credo di averci giocato sette, otto volte., e a, mi dispiaceva. Ridendo e scherzando, gli ho segnato nove gol, sei in due partite. Perché non ho mai giocato nel? Perché non mi hanno voluto”.