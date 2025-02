Calcionews24.com - Di Natale: «Quest’anno mi diverto di più con il Napoli, Conte è un fenomeno. Scudetto? Saranno decisive queste partite»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Totò Di, ex attaccante e capitano dell’Udinese, sulla stagione delin Serie A. Tutti i dettagli in merito Antonio Diha parlato al Corriere dello Sport della stagione dele della sua carriera. CARRIERA – «Duecentonove in tutto. Non sono pochi. Mi dispiace quando sento e leggo che quel tal giocatore .