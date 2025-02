Juventusnews24.com - Di Natale a sorpresa: «Sarei andato alla Juventus soltanto in un caso». Il retroscena di mercato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Di: l’ex attaccante dell’Udinese ha svelato unsul suo possibile passaggioal Corriere dello SportIntervenuto al Corriere dello Sport Antonio Diha svelato unriguardante la. Le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Udinese.DI– «Quando c’era Delneri, a Udine era tornato Guidolin. Un anno prima avevo rinnovato per altre quattro stagioni. Non mi andava di partire. Dissi al presidente Pozzo, per me un papà, con lui ho ancora un rapporto bellissimo: «Io qui resto per sempre, se proprio volete che vadaJuve mi dovete cacciare»Leggi sunews24.com